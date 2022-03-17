У МЗС України прокоментували заяву речника президента РФ Дмитра Пєскова, що Росія не збирається виконувати перше рішення Міжнародного суду ООН щодо війни в Україні.

— Росія хоче всидіти на двох стільцях одночасно. З одного боку, не виконувати обов’язковий наказ Міжнародного суду ООН, а з іншого – продовжувати користуватися привілеями міжнародного права. Але міжнародним правом не можна махати як собака хвостом. Відмовляючись виконувати рішення Міжнародного суду, Росія має тоді відмовитися від усіх прав за Статутом ООН, насамперед права вето в Радбезі, а також імунітетів, – зазначив речник МЗС Олег Ніколенко.

Він нагадав, що Міжнародний суд ООН наказав Росії негайно припинити всі військові операції, які вона розпочала на території України 24 лютого.

— Наказ суду має зобов’язуючий характер і, відповідно до норм міжнародного права, створює юридичні зобов’язання для Російської Федерації. Твердження російської сторони про відсутність у суду юрисдикції розглядати позов України, а відповідно і його виконувати, є нікчемними. Під час слухань суд відкинув заперечення Росії і підтвердив повноваження винести свій наказ, – додав він.

Ніколенко наголосив, що попри “намагання вільно інтерпретувати рішення Міжнародного суду ООН, Росії не вдасться уникнути відповідальності за її злочини проти українського народу”.

16 березня Міжнародний суд ООН у Гаазі виніс вирок РФ через війну в Україні, яку вона почала 24 лютого 2022 року. Суд зобов’язав Росію зупинити воєнні дії в Україні. Вирок оголосила головна суддя Міжнародного суду ООН Джоан Доног’ю.

Речник Путіна Дмитро Пєсков заявив, що російська сторона не буде брати це рішення до уваги через відсутність “згоди сторін”.