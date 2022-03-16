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Факты / Мир / Мировые новости

Международный суд ООН обязал РФ остановить войну в Украине

Евгения Шапоренко журналист раздела Lifestyle
Международный суд ООН обязал РФ остановить войну в Украине

Международный суд ООН в Гааге вынес приговор РФ из-за войны в Украине, которую она начала 24 февраля 2022 года. Суд обязал остановить Россию военные действия в Украине.

Приговор огласила главная судья Международного суда ООН Джоан Доногью.

— РФ должна, в ожидании окончательного решения по делу, приостановить начавшиеся 24 февраля 2022 года на территории Украины военные действия, — заявила судья.

В решении суда говорится, что Россия должна гарантировать, что любые военные или регулярные соединения не будут принимать дальнейшие меры в войне.

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Кроме того, судья добавила, что у суда есть юрисдикция для расследования того, происходит ли геноцид в Украине — после иска, возбужденного Украиной против России.

Решение было принято 13 голосами против двух, против голосовали Россия и Китай.

На решение суда уже отреагировал президент Украины Владимир Зеленский.

— Украина одержала полную победу по делу против России в Международном суде ООН. Суд обязал РФ немедленно прекратить вторжение в Украину. Приказ является обязательным для выполнения Россией согласно международному праву. Игнорирование решения приведет РФ в еще большую изоляцию, — подчеркнул украинский лидер.

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Фото: Getty Images

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