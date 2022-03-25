Закрыть небо можно не только с помощью самолетов НАТО – военный аналитик

Американский военный аналитик Мэттью Шмидт рассказал в эксклюзивном интервью телеканалу ICTV, как можно обеспечить поставки гуманитарных грузов в заблокированные российскими оккупантами города — Мариуполь, Чернигов и другие. А также о том, как НАТО может усилить позиции Владимира Зеленского в переговорах с Путиным.

Мэттью Шмидт — эксперт по вопросам стратегического анализа иностранных дел, политики США и вопросов безопасности и обороны. Преподает национальную безопасность и оперативное планирование в Университете Нью-Хейвена.

Преподавал стратегическое и оперативное планирование в Командно-штабном колледже Армии США. Занимает 22-ю позицию в списке топ-100 креативных американцев за авторские разработки От архитектуры до военного планирования по версии американского журнала Fast Company.

— На равных ли проходят эти мирные переговоры?

— Зеленский, конечно, не в равном положении, он же несет ответственность за жизни множества людей, которых Путин держит в заложниках. Теперь ему приходится выбирать между жизнями людей и теми ценностями, за которые они борются — свобода, независимость Украины, суверенитет.

Вера в то, что нельзя использовать силу, чтобы изменить государственные границы. Это все очень сложные вещи, которые лидер государства должен принимать во внимание.

— Можно ли было бы уравнять переговорные условия и как?

— Переговоры проходят в условиях дисбаланса. Зеленский в худшем положении, чем Путин, хотя на поле боя Путин проиграл. Если говорить о “традиционной” войне, то победитель на поле боя заходит в переговорный процесс в более сильной позиции. А Зеленский оказался в более слабой переговорной позиции из-за того, что НАТО приняло отстраненную позицию.

К тому же у России армия намного больше, и она остается угрозой для Украины в будущем, а Украина при этом никакой угрозы для России и дальше представлять не будет. В итоге Зеленскому приходится работать в несправедливых условиях.

— А что НАТО и западные страны могут сделать, чтоб уравнять условия?

— Мне кажется, им нужно серьезно задуматься над тем, чтобы силой создать гуманитарные коридоры к Мариуполю и другим городам, которые стали заложниками Путина. Тут есть определенные риски, которых боятся на Западе. Например, что Россия может использовать тяжелое вооружение, оружие массового уничтожения или даже прибегнуть к ядерному противостоянию.

Но я верю, что есть креативные подходы, которые помогут значительно снизить этот риск. Важно, чтобы страны НАТО сигнализировали о готовности активно защищать свои ценности, чтоб выровнять баланс между Зеленским и Путиным за столом переговоров. Для того чтобы у Зеленского была возможность продемонстрировать: за его спиной вся сила НАТО, которой у него пока нет.

— Как сделать так, чтоб все не закончилось эскалацией войны?

— Есть проблемы логистики. Но давайте на секунду представим, что их можно решить. Если собрать силы НАТО и настойчиво объяснить Путину, что НАТО готово открыть эвакуационный коридор с моря. Если он будет вмешиваться в эту операцию, в личной беседе ему донести, что он будет рисковать всем своим Черноморским флотом. Это флот стратегически важен для дальнейших планов Путина. Таким образом он столкнется с риском потерять важный компонент для реализации планов, для текущей операции флот ему необязателен.

Запад мог бы на него надавить и объяснить, что не нужно держать в заложниках жителей Мариуполя ценой потери Черноморского флота. Это бы дало шансы провести хоть какую-то эвакуацию, пускай не идеальную. Вытянуть из этого ада хоть кого-то намного лучше, чем никого. Если стрелять по российским кораблям, можно либо открывать огонь на поражение, либо просто обезвредить корабль: это на какое-то время выведет его из строя и даст возможность сказать Путину на переговорах: Не вмешивайся, дай закончить эту операцию. Это одна из опций.

Можно реализовать подобные планы и на западе страны, закрыть небо, по крайней мере, надо Львовом, создавая безопасные зоны. Я считаю, закрыть небо можно не только при помощи натовских самолетов. Например, если обеспечить Украину современными средствами противовоздушной обороны, а также контрбатарейными радарами для артиллерии, можно создать безопасную зону с земли до неба. Посмотрите, наибольший вред наносят именно артиллерия и ракеты, а не бомбардировки.

Таким образом можно решить проблему и создать необходимые для Украины коридоры, при этом снижая риск эскалации, ведь натовских истребителей в украинском воздушном пространстве не будет. Если появится необходимость позже поднять их в воздух, никто же не мешает.

— Эти переговоры завершатся миром или перемирием?

— Этот вопрос зависит от того, в приоритете у Зеленского сегодня спасти жизни украинцев или изменить жизнь украинцев в будущем, создавая оборонные предпосылки для развития более сильной, свободной Украины через 20, 30, 40 лет. Я не знаю, какой здесь правильный ответ.

Если он решит, что сейчас важнее спасать жизни, то в общем счете получит перемирие. Если решит защитить ценности, выиграть войну за свои принципы — тогда, я думаю, борьба продолжится. Силы России иссякают. Они не смогли реализовать свой изначальный стратегический план на поле боя, потому что оборонные структуры Украины технически их победили. Так может и дальше продолжаться некоторое время, но продолжение будет за счет жизней мирного населения. Так что перед Зеленским стоит выбор.

— Какой, по вашему мнению, был бы на 100% выигрышный финал этих переговоров для Украины?

— Это, по большому счету, борьба за независимость Украины, которая началась в 2004 году и сейчас достигает зенита. За это время украинский народ смог построить, хотя и несовершенную, но работающую демократию. Несовершенную, но функционирующую рыночную экономику. Сегодня мы видим, насколько увлечено украинское общество на всех уровнях, во всех сферах, чтобы, в конечном счете, построить свободную и независимую Украину.

Украина победит. Доминирующий фактор в этой войне — не оружие, а мораль и готовность каждого украинца продолжать бороться. Желание и готовность бороться — это тот фактор, который приводит к победе. И эта жажда к победе в тысячу раз сильнее у украинцев, чем у россиян. Российские солдаты не сражаются за что-то осмысленное. Они отстаивают галлюцинацию, дерутся за диктатора, в которого не верят. Отсюда у них проблемы с боевым духом, поэтому они сдаются в плен.

Но, мне кажется, в конечном счете Украина освободит Россию. Может быть, и не в момент, когда прозвучит последний выстрел, может, через год, может, через 20, а может, и через 30 лет. Но в итоге, несмотря на информационную блокаду, которую устроил Кремль, россияне начнут получать информацию, почувствуют эффект от санкций и начнут признавать — путинская власть это не власть их доброй воли.

Рано или поздно достаточное количество людей начнут понимать, что стоит рискнуть жизнью, как когда-то решили украинцы. Они начнут противостоять коррумпированной власти, чтобы ее скинуть и построить демократическую свободную власть европейского образца.

— Статья 52 Венской конвенции гласит, что любое соглашение, подписанное под военным давлением, не имеет юридической силы. Стоит ли Зеленскому подписать хоть что-нибудь, чтоб выиграть время?

— Дело в том, что любая война — за пределами закона. Такого понятия, как международное законодательство, не существует. Есть международные нормы, но воплотить их не так легко, как законы. В любой войне обычно стороны берут на себя обязательство прекратить огонь. И таким образом лидеры, которые подписывают документы, признают, что делают это не под дулом автомата.

Под дулом автомата, это когда одна из сторон говорит, что не будет прекращать огонь, а, например, уничтожит город, если другая сторона не согласна на условия. Тогда такие переговоры будут признаны международным сообществом недействительными. Но международное сообщество может решить, что все соответствует нормам, так как у них свой интерес.

Я думаю, у Украины есть рычаг за столом переговоров, но Зеленский как хороший лидер также должен принимать во внимание возможность сохранить человеческие жизни. Это ограничивает его переговорные позиции.