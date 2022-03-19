Американский генерал, бывший командующий силами США в Европе, Бен Ходжес считает, что следующие десять дней могут стать решающими.

В интервью немецкому изданию Deutsche Welle он отметил, что российские захватчики могут потерять способность продолжать агрессию против Украины, но это станет возможным только при условии увеличения помощи Украине.

— Нам нужно сделать что-нибудь в масштабах Берлинской блокады и делать это срочно. На мой взгляд, следующие 10 дней – решающие, если мы ускоримся и расширим оказание поддержки. Я думаю, что россияне близки к достижению точки, когда они больше не смогут продолжать атаку, но при условии, что мы будем продолжать оказывать на них давление в течение следующих 10 дней, — сказал он.

Ходжес считает, что россиянам не удастся оцепить Киев, а тем более его захватить. Он отметил, что россияне уже 19 дней пытаются захватить Мариуполь. По мнению Ходжеса, для них это должно быть “простейшим городом для захвата”, учитывая близость их военного флота и сил у временно оккупированных Крыма и Донбасса.

В то же время, он не сомневается, что захватчики будут продолжать обстреливать столицу Украины. Поэтому он подчеркнул, что очень важно предоставить Киеву средства противоракетной обороны.

— Впереди решающая неделя, во время которой наши действия должны заставить россиян добиться кульминации, чтобы они больше не могли атаковать. И тогда у Украины будет более выгодная позиция для любых переговоров, – отметил Ходжес.

Он считает, что НАТО придает слишком большое значение российским угрозам, в частности, ядерным оружием. Ходжес не верит, что в окружении Путина действительно заинтересованы в ядерной угрозе, а самостоятельно он не сможет этого сделать.

— Из-за этого мы отказываемся от более решительных действий, которые должны делать, – сказал бывший американский военный.

Он считает, что НАТО должно “рассматривать вопросы безопасности более широко”, не ограничиваясь защитой только членов Альянса, ведь агрессия России может расшириться за пределы Украины.

Ходжес допустил использование Путиным химического оружия против украинцев, но тогда, по его словам, Запад и, в частности, США вынуждены будут “принять меры”. Он добавил, что после 10 дней переговорная позиция Украины будет более выгодной – в таком случае нужно требовать вывода российских войск из Крыма и Донбасса.