В среду, 13 апреля, секретарь СНБО Алексей Данилов заявил в эфире национального телевидения, что в Украине находится более сотни “помощников” вторжения РФ.

– Если мы с вами считаем, что на Викторе Медведчуке это все закончилось, то, к большому сожалению, таких как Медведчук в нашей стране еще есть. Эти люди привели сюда так называемую “российскую весну” в феврале. Этих людей было довольно много. Эта система работала на территории нашей страны. Более того, они тут разворачивали условный российский лагерь и работали практически в открытую начиная с 2014 года. Сегодня следствие будет выяснять, каким способом проводилось финансирование этих вещей, – пояснил Данилов.

Он отметил, что на территории Украины до сих пор находятся люди, которые работают на РФ.

– Они хотят сбежать, но я думаю, что им это не удастся. Финансирование терроризма и Луганской, а также Донецкой террористических группировок, которые они создали, является абсолютно подтвержденным фактом. И этим людям нужно сейчас уже понимать, что они должны самостоятельно идти в СБУ, сдаваться и давать показания. Это люди, которые известны почти всей стране, – рассказал секретарь СНБО.

По его данным, такие люди вели с Медведчуком бизнес, некоторые были среди мэров тех или иных городов, другие – депутатами партии ОПЗЖ или членами партии Шария.

Он отметил, что не может называть имена и фамилии таких людей.

– Их найдут так же, как и Медведчука. Часть из них сейчас прячутся. Поверьте, все мерзавцы, которые привели к нам эту беду, будут наказаны, – сказал Алексей Данилов.

Он уточнил, что людей в списке тех, кто по данным Данилова сотрудничал с РФ и помог в полномасштабном военном вторжении исчисляется более чем сотней. Они будут проходить через процедуру по уголовным производствам СБУ.