У середу, 13 квітня, секретар РНБО Олексій Данілов заявив в ефірі національного телебачення, що в Україні перебуває понад сотня “помічників” вторгнення РФ.

– Якщо ми з вами вважаємо, що на Вікторі Медведчуку це все закінчилося, то, на превеликий жаль, таких як Медведчук у нашій країні ще є. Ці люди привели сюди так звану “російську весну” у лютому. Цих людей було чимало. Ця система працювала біля нашої країни. Більше того, вони тут розгортали умовний російський табір і працювали практично відкрито починаючи з 2014 року. Сьогодні слідство з’ясовуватиме, яким способом проводилося фінансування цих речей, – пояснив Данілов.

Він зазначив, що на території України досі є люди, які працюють на РФ.

– Вони хочуть втекти, але я думаю, що їм це не вдасться. Фінансування тероризму та Луганського, а також Донецького терористичних угруповань, які вони створили, є абсолютно підтвердженим фактом. І цим людям треба зараз уже розуміти, що вони мають самостійно йти до СБУ, здаватись та давати свідчення. Це люди, котрі відомі майже всій країні, – розповів секретар РНБО.

За його даними, такі люди вели із Медведчуком бізнес, деякі були серед мерів тих чи інших міст, інші – депутатами партії ОПЗЖ чи членами партії Шарія.

Він зазначив, що не може називати імена та прізвища таких людей.

– Їх знайдуть так само, як і Медведчука. Частина з них зараз ховається. Повірте, всі мерзотники, які привели до нас це лихо, будуть покарані, – сказав Олексій Данилов.

Він уточнив, що людей у ​​списку тих, хто за даними Данілова співпрацював з РФ і допоміг у повномасштабному військовому вторгненні, обчислюється більш ніж сотнею. Вони проходитимуть через процедуру з кримінальних проваджень СБУ.