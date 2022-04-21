Про резерви РФ, затяжну війну та допомогу партнерів: прогнози ізраїльського офіцера

Російське командування намагається оточити українські сили на Сході, при цьому воно не має будь-яких резервів без мобілізації в самій РФ.

Про це розповів в ефірі Радіо НВ офіцер Армії оборони Ізраїлю, військовий аналітик Ігаль Левін.

За словами Левіна розвиток ситуації на Донбасі залежатиме від боротьби, яка відбуваються в Кремлі.

– Ми з більшою ймовірністю можемо стверджувати, що там йдуть у них баталії між ФСБ, армією та розвідкою. Тому що те, що зараз у них на Донбасі, — це останні резерви, які вони мають, без оголошення саме військового стану, мобілізації. Їм нічого абсолютно ніде нашкрябати, – каже Левін.

Левін впевнений, що оточити та розгромити угруповання, російським військовим не вдасться, вийти до адмінкордонів Донецької та Луганської областей теж не вийде. Після цього, каже Левін, ми отримуємо різні розвитки подій.

– Це або затяжна війна на виснаження, тобто вони намагатимуться максимально окопатися, строковиків обкопати, залишки бойовиків обкопати, підтягнути всю артилерію, яка в них є, а її в них багато, у тому числі радянська артилерія, ще стара, законсервована. Щоб максимально виснажити навіть не стільки українське військо, бо воно бореться добре, а виснажити суспільство, яке до цього не готове, – зазначив Левін.

Левін додає, що багато чого залежить від подальшої допомоги США, західних партнерів та союзників України.

Офіцер також згадав і за нового генерала РФ Дворнікова, який і керує стороною противника у цій війні.

– За Дворніковим не помічені якісь блискучі операції. Так, він воював у Сирії, не протягом усієї кампанії в Сирії, він просто приїжджав керувати і їхав, як багато інших генералів. У тому числі він відзначився у Чечні у російсько-чеченських війнах. Тому я вважаю, що це ніяк якісно не змінить, бо воюють не генерали, воюють солдати, і ми бачимо, що у них люди, солдати не хочуть воювати і навіть не вміють воювати. Молодші офіцери не вміють воювати, – зазначає Левін.

Військовий аналітик висловив свою думку і з приводу інформації української розвідки про те, що на тимчасово окупованих територіях Херсонської області та Маріуполя окупанти можуть мобілізувати українців.

– Важко уявити, у якому форматі це буде. Якщо це якось добровільно, то хто піде на таке? Якщо це за гроші, скільки вони збираються запропонувати, щоб брати цих бідолах, які будуть готові за ці суми піти вмирати? Вони бачать чудово, скільки загиблих, скільки втрат у Росії, вони бачать, що ЗС РФ були вигнані з-під Києва, Чернігова, чому цього не станеться також у Херсонській області?, – каже Левін.

Левін додає, що ходять чутки, що наказ про мобілізацію українців підписав особисто Путін, але, за словами військового аналітика, це крок максимального відчаю.