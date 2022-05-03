Бойцам теробороны разрешили выполнять задачи в районе боевых действий

Рада разрешила территориальной обороне выполнять задачи в районах ведения военных действий за пределами своей территориальной общины.

Принятие соответствующего законопроекта № 6521 в целом поддержали 338 народных депутатов на заседании во вторник.

Об этом сообщил член фракции Голос Ярослав Железняк в телеграм-канале.

Документ вносит изменения в некоторые положения Закона О принципах национального сопротивления, касающиеся предоставления возможности территориальной обороне выполнять задания вместе с другими группировками войск (сил) или группировками объединенных сил, предназначенных для ведения действий по отражению вооруженной агрессии против Украины в районах ведения военных (боевых) действий.

При этом законопроектом предлагает также внести изменения в часть первой статьи 20 Закона Об основах национального сопротивления, в которой закреплена возможность выполнения задач ТрО исключительно вне районов ведения военных (боевых) действий.

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