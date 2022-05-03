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Факти / Україна / Політика

Бійцям тероборони дозволили виконувати завдання у районі бойових дій

Владислава Ткаченко Редакторка сайту
Бійцям тероборони дозволили виконувати завдання у районі бойових дій

Рада дозволила територіальній обороні виконувати завдання в районах ведення військових дій за межами своєї територіальної громади.

Прийняття відповідного законопроекту № 6521 в цілому підтримали 338 народних депутатів на засіданні у вівторок.

Про це повідомив член фракції Голос Ярослав Железняк в телеграм-каналі.

Документ вносить зміни до деяких положень Закону Про засади національного опору, що стосуються надання можливості територіальній обороні виконувати завдання разом з іншими угрупованнями військ (сил) або угрупованнями об’єднаних сил, призначених для ведення дій з відбиття збройної агресії проти України в районах ведення військових (бойових) дій.

При цьому законопроектом пропонує також внести зміни до частини першої статті 20 Закону Про засади національного опору, в якій закріплена можливість виконання завдань ТрО виключно поза районами ведення військових (бойових) дій.

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