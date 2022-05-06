Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что все страны НАТО хотят надрать задницу России.
Однако, Кулеба добавил, они боятся это сделать.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на интервью Кулебы телеканалу Sky News.
По его словам, в странах НАТО очень много политиков, которые восхищаются Украиной, которая мужественно противостоит российской агрессии.
Кулеба подчеркнул, что Украина не боится Россию.
— Все хотят надрать задницу России. Все. Но никто не решился. А у нас просто не осталось выбора, — заметил он.
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