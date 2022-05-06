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Факты / Украина / Политика

Хотят “надрать задницу” России: Кулеба рассказал, что страны НАТО восхищаются Украиной

Владислава Ткаченко Редакторка сайта
Хотят “надрать задницу” России: Кулеба рассказал, что страны НАТО восхищаются Украиной

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что все страны НАТО хотят надрать задницу России.

Однако, Кулеба добавил, они боятся это сделать.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на интервью Кулебы телеканалу Sky News.

По его словам, в странах НАТО очень много политиков, которые восхищаются Украиной, которая мужественно противостоит российской агрессии.

Кулеба подчеркнул, что Украина не боится Россию.

— Все хотят надрать задницу России. Все. Но никто не решился. А у нас просто не осталось выбора, — заметил он.

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Фото: УНИАН

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