Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что все страны НАТО хотят надрать задницу России.

Однако, Кулеба добавил, они боятся это сделать.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на интервью Кулебы телеканалу Sky News.

По его словам, в странах НАТО очень много политиков, которые восхищаются Украиной, которая мужественно противостоит российской агрессии.

Кулеба подчеркнул, что Украина не боится Россию.

— Все хотят надрать задницу России. Все. Но никто не решился. А у нас просто не осталось выбора, — заметил он.