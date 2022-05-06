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Факти / Україна / Політика

Хочуть “надерти дупу” Росії: Кулеба розповів, що країни НАТО захоплюються Україною

Владислава Ткаченко Редакторка сайту
Хочуть “надерти дупу” Росії: Кулеба розповів, що країни НАТО захоплюються Україною

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба заявив, що всі країни НАТО хочуть надерти дупу Росії.

Однак, Кулеба додав, вони бояться це зробити.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на інтерв’ю Кулеби телеканалу Sky News.

За його словами, в країнах НАТО дуже багато політиків, які захоплюються Україною, яка мужньо протистоїть російській агресії.

Кулеба наголосив, що Україна не боїться Росію.

– Всі хочуть надерти дупу Росії. Усі. Але ніхто не наважився. А у нас просто не залишилося вибору, – зауважив він.

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Фото: УНІАН

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