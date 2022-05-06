Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба заявив, що всі країни НАТО хочуть надерти дупу Росії.
Однак, Кулеба додав, вони бояться це зробити.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на інтерв’ю Кулеби телеканалу Sky News.
За його словами, в країнах НАТО дуже багато політиків, які захоплюються Україною, яка мужньо протистоїть російській агресії.
Кулеба наголосив, що Україна не боїться Росію.
– Всі хочуть надерти дупу Росії. Усі. Але ніхто не наважився. А у нас просто не залишилося вибору, – зауважив він.
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