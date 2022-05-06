Однак, Кулеба додав, вони бояться це зробити.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на інтерв’ю Кулеби телеканалу Sky News.

За його словами, в країнах НАТО дуже багато політиків, які захоплюються Україною, яка мужньо протистоїть російській агресії.

Кулеба наголосив, що Україна не боїться Росію.