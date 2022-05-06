Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
НовостиЗдоровьеLifestyleУкраинцы в ПольшеStop the war (NFT)Война в УкраинеВживуюВидеоПоддержать
Они заплатят за эти жизни…
Российские террористы 71 день войны
Убили Убили
223 детей
Ранили Ранили
>408 детей
Убили (данные ООН) Убили (данные ООН)
3 238 взрослых
Факты / Украина / Политика

Россия хочет официально объявить войну против Украины 9 мая — Шмыгаль

Юля Захарченко редактор ленты
Россия хочет официально объявить войну против Украины 9 мая — Шмыгаль

Страна-агрессор Российская Федерация намерена официально объявить войну Украине 9 мая. Эту информацию подтвердил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль.

До этого президент России Владимир Путин оправдывал агрессивные действия против мирных жителей Украины так называемой специальной военной операцией и “защитой Донбасса”.

– По данным партнерских спецслужб, Россия намерена 9 мая объявить полноценную войну. Такие возможности обсуждаются в высшем политическом руководстве. Произойдет ли это – будем смотреть, — сказал Шмыгаль во время брифинга по результатам визита в Польшу.

Россия оправдывает вооруженную агрессию против Украины и убийства мирных жителей так называемой специальной военной операцией, денацификацией и милитаризацией. Страна-агрессор ежедневно выпускает ракеты по украинским городам.

Полномасштабная война в Украине длится более 70 дней. Утром 24 февраля Россия объявила о так называемой спецоперации и ударила ракетами по Киеву, Харькову, Мариуполю, Львову, Белой Церкви, Сумам, Одессе и другим городам.

Читайте
Мак-Фол: Единственный вариант для Путина – соврать о победе и вывести войска РФ из Украины

Сейчас смотрят

Читайте новини Факти ICTV у Telegram. Присоединяйтесь к нашему каналу на YouTube!

Фото: Правительственный портал

Теги: , , ,
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Факты ICTV
Читайте новини Факти ICTV у Google News.
Довіряйте лише перевіреним фактам.
Приєднатись
Загружается…

Вверх Вверх
Поддержать Факты ICTV
Знайшли помилку в тексті?
Помилка