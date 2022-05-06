Россия хочет официально объявить войну против Украины 9 мая — Шмыгаль

Страна-агрессор Российская Федерация намерена официально объявить войну Украине 9 мая. Эту информацию подтвердил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль.

До этого президент России Владимир Путин оправдывал агрессивные действия против мирных жителей Украины так называемой специальной военной операцией и “защитой Донбасса”.

– По данным партнерских спецслужб, Россия намерена 9 мая объявить полноценную войну. Такие возможности обсуждаются в высшем политическом руководстве. Произойдет ли это – будем смотреть, — сказал Шмыгаль во время брифинга по результатам визита в Польшу.

Россия оправдывает вооруженную агрессию против Украины и убийства мирных жителей так называемой специальной военной операцией, денацификацией и милитаризацией. Страна-агрессор ежедневно выпускает ракеты по украинским городам.

Полномасштабная война в Украине длится более 70 дней. Утром 24 февраля Россия объявила о так называемой спецоперации и ударила ракетами по Киеву, Харькову, Мариуполю, Львову, Белой Церкви, Сумам, Одессе и другим городам.