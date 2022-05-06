Росія хоче офіційно оголосити війну проти України 9 травня – Шмигаль

Країна-агресор Російська Федерація має намір офіційно оголосити війну Україні 9 травня. Цю інформацію підтвердив прем’єр-міністр України Денис Шмигаль.

До цього президент Росії Володимир Путін виправдовував агресивні дії проти мирних жителів України так званою спеціальною військовою операцією та “захистом Донбасу”.

– За даними партнерських спецслужб, Росія має наміри 9 травня оголосити повноцінну війну. Такі можливості обговорюються у вищому політичному керівництві. Чи станеться це – будемо дивитися, – сказав Шмигаль під час брифінгу за результатами візиту до Польщі.

Росія виправдовує збройну агресію проти України та вбивства мирних жителів так званою спеціальною військовою операцією, денацифікацією та мілітаризацією. Країна-агресор щодня випускає ракети по українських містах.

Повномасштабна війна в Україні триває вже понад 70 днів. Вранці 24 лютого Росія оголосила про так звану спецоперацію та вдарила ракетами по Києву, Харкову, Маріуполю, Львову, Білій Церкві, Сумах, Одесі та інших містах.