10 мая стало известно о смерти Леонида Кравчука – первого президента Украины.

Об этом сообщили Українські новини со ссылкой на источник в семейном кругу.

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Биография Леонида Кравчука

Леонид Макарович Кравчук родился 10 января 1934 года в селе на Ровенщине (в те времена село входило в состав Польши). Отец Кравчука был военнослужащим в польской кавалерии, погиб на войне в 1944 году. Леонида Макаровича воспитывала мать и отчим.

Первое образование с 1950 по 1953 год он получал в Ровенском кооперативном экономико-правовом техникуме по специальности Бухгалтерский учет. В 1958 году окончил Киевский государственный университет имени Т.Г. Шевченко. В 1970 году он окончил Академию общественных наук при ЦК КПСС. Леонид Кравчук – кандидат экономических наук.

В это время Леонид знакомится со своей женой, в браке с которой родился сын Александр.

После окончания университета в 1958 году Кравчук идет преподавать в Черновицком финансовом техникуме и вступает в КПСС.

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С 1970 года Кравчук начинает активно строить свою политическую карьеру.

1970 – 1980 годы – заведующий сектором переподготовки кадров отдела организационно-партийной работы ЦК КПУ, инспектор, помощник секретаря ЦК, первый заместитель заведующего отделом.

1980 – 1988 годы – заведующий отделом агитации и пропаганды в Центральном комитете Коммунистической партии Украины (ЦК КПУ).

1981-1991 годы – член ЦК КПУ.

1988-1990 годы — заведующий идеологическим отделом ЦК КПУ.

18 октября 1989 – 19 июня 1990 – секретарь ЦК КПУ.

23 июня – 28 сентября 1990 – второй секретарь ЦК КПУ.

Июнь 1990 – август 1991 – член Политбюро ЦК КПУ.

Июль 1990 – ноябрь 1991 – глава Верховной Рады Украины.

В 1991 году после августовского путча Кравчук выходит из состава КПСС. Именно под его председательством в Раде был принят Акт провозглашения независимости Украины. В декабре 1991 года Леонида Кравчука выбирают первым президентом Украины, а через неделю он подписывает историческое Беловежское соглашение (прекращение существования СССР).