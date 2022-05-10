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Факты / Украина / Политика

Умер первый президент Украины Леонид Кравчук

Наташа Тарчевська, редактор ленты
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Умер первый президент Украины Леонид Кравчук

Глава украинской делегации в Трехсторонней контактной группе, первый президент Украины Леонид Кравчук умер 10 мая. Ему было 88 лет.

Об этом сообщили Українські новини со ссылкой на источник в семейном кругу.

Кем был Леонид Кравчук

Леонид Макарович Кравчук родился 10 января 1934 года в Ровенской области, которая на тот момент входила в состав Польши.

Будущий политик рано остался без отца: Макар Кравчук погиб на войне в 1944 году, его похоронили в братской могиле на территории Беларуси.

По специальности Леонид Кравчук был бухгалтером. В 1958 году получил специальность преподавателя общественных наук, что совпало во времени со вступлением в ряды КПСС.

В коммунистической партии Леонид Кравчук особое внимание уделял вопросам пропаганды.

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В частности, он выступал за проведение “идеологических мероприятий” против греко-католической церкви в западных областях УССР, а в конце 1980-х годов активно поддерживал запрет Народного Руха Украины.

На момент развала СССР Леонид Кравчук занимал должность председателя Верховной Рады Украины.

Впоследствии он станет одним из главных участников исторической встречи в Беловежской пуще.

Первый президент

На первых президентских выборах Украины Леонид Кравчук победил в первом туре с рекордным результатом — более 60% голосов.

Готовясь к выборам, он еще в конце августа 1991 года покинул ряды КПУ и баллотировался как беспартийный.

Его главный оппонент — Вячеслав Черновол — сумел набрать лишь 23,27% голосов избирателей.

По мнению экспертов, самым главным политическим решением Леонида Кравчука на посту президента стало подписание договора об отказе от ядерного оружия.

Интересный факт: поскольку первые годы украинской независимости были довольно тяжелыми, в честь фамилии президента назвали тачки-кравчучки — едва ли не самый популярный предмет быта 1990-х годов.

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