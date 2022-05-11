10 травня стало відомо про смерть Леоніда Кравчука – першого президента України.

Про це повідомили Українські новини з посиланням на джерело в сімейному колі.

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Біографія Леоніда Кравчука

Леонід Макарович Кравчук народився 10 січня 1934 року у селі на Рівненщині (у ті часи село входило у склад Польщі). Батько Кравчука був військовослужбовцем в польській кавалерії, він загинув на війні у 1944 році. Леоніда Макаровича виховувала мати та вітчим.

Першу освіту з 1950 по 1953 роки він здобував у Рівненському кооперативному економіко-правовому технікумі за спеціальністю Бухгалтерський облік. У 1958 році він закінчив Київський державний університет імені Т.Г. Шевченка. У 1970 році він закінчив Академію суспільних наук при ЦК КПРС (1970). Леонід Кравчук – кандидат економічних наук.

У цей час Леонід знайомиться зі своєю дружиною, у шлюбі з якою народився син Олександр.

Після закінчення університету у 1958 році Кравчук йде викладати у Чернівецькому фінансовому технікумі та вступає у КПРС.

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З 1970 року Кравчук починає активно вибудовувати свою політичну кар’єру.

1970 – 1980 роки – завідувач сектору перепідготовки кадрів відділу організаційно-партійної роботи ЦК КПУ, інспектор, помічник секретаря ЦК, перший заступник завідувача відділу.

1980 – 1988 роки – завідувач відділу агітації та пропаганди у Центральному комітеті Комуністичної партії України (ЦК КПУ).

1981-1991 роки – член ЦК КПУ.

1988—1990 роки – завідувач ідеологічного відділу ЦК КПУ.

18 жовтня 1989 – 19 червня 1990 – секретар ЦК КПУ.

23 червня – 28 вересня 1990 – другий секретар ЦК КПУ.

Червень 1990 – серпень 1991 – член Політбюро ЦК КПУ.

Липень 1990 – листопад 1991 – голова Верховної Ради України.

У 1991 році після серпневого путчу Кравчук виходить зі складу КПРС. Саме під його головуванням у Раді ухвалили Акт проголошення незалежності України. У грудні 1991 року Леоніда Кравчука обирають першим президентом України, а через тиждень він підписує історичну Біловезьку угоду (припинення існування СРСР).

3 вересня 1993 року підписав Масандрівські угоди – чотири міжнародних документи, укладені Україною та РФ. Угоди стосувалися врегулювання проблем поділу Чорноморського флоту колишнього СРСР та утилізації ядерної зброї, що розташованої на території України.

У січні 1994 року у Москві (попри ратифікований Верховною Радою Лісабонський протокол, який передбачав поступове скорочення стратегічних ядерних озброєнь)Кравчук підписує угоду між Україною, США та РФ щодо негайного вивезення всієї української ядерної зброї до Росії. Важливо те, що угода не передбачала гарантій безпеки та фінансової компенсації, а Будапештський меморандум був підписаний пізніше Леонідом Кучмою.