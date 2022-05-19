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Факты / Украина / Политика

Украине не нужны заменители статуса кандидата на членство в ЕС – Кулеба

Юлия Соколова, редактор ленты
Дмитро Кулеба
Фото: УНИАН

Украине не нужна альтернатива статусу государства-кандидата на членство в Европейском Союзе. Такие предложения оскорбляют и унижают украинцев.

Об этом заявил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба. Таким образом он отреагировал на позицию некоторых стран-членов ЕС, которые практикуют стратегическую неопределенность относительно европейской перспективы нашего государства.

– Стратегическая неопределенность европейской перспективы Украины, которая практикуется некоторыми столицами ЕС в последние годы, потерпела неудачу и должна прекратиться. Это только подбодрило Путина. Нам не нужны суррогаты статуса кандидата в ЕС, демонстрирующие второсортное отношение к Украине и затрагивающие чувства украинцев, — подчеркнул Кулеба.

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Как известно, Украина заполнила две части анкеты-опросника для получения статуса государства-кандидата на членство в Евросоюзе. ЕС уже получил все ответы Украины. Теперь Еврокомиссия должна подготовить заключение для Европейского совета по заявке Украины.

В Еврокомиссии обещают принять решение в июне этого года.

Между тем президент Франции Эммануэль Макрон выступил с заявлением, что для вступления Украины в Евросоюз нужны годы или даже “десятилетия”. Он предложил создать альтернативный формат сотрудничества в сфере безопасности, политической, энергетической, транспортной и других сферах.

На это заявление президента Франции отреагировал Дмитрий Кулеба, подчеркнув, что отказ Украине в статусе кандидата станет обманом украинцев со стороны Европы.

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Источник: Дмитрий Кулеба

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