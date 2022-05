Украине не нужна альтернатива статусу государства-кандидата на членство в Европейском Союзе. Такие предложения оскорбляют и унижают украинцев.

Об этом заявил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба. Таким образом он отреагировал на позицию некоторых стран-членов ЕС, которые практикуют стратегическую неопределенность относительно европейской перспективы нашего государства.

Strategic ambiguity on Ukraine’s European perspective practiced by some EU capitals in the past years has failed and must end. It only emboldened Putin. We do not need surrogates for EU candidate status that show second-class treatment of Ukraine and hurt feelings of Ukrainians.

— Dmytro Kuleba (@DmytroKuleba) May 19, 2022