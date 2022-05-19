Май, 19 в 12:37

Украине не нужна альтернатива статусу государства-кандидата на членство в Европейском Союзе. Такие предложения оскорбляют и унижают украинцев.

Об этом заявил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба. Таким образом он отреагировал на позицию некоторых стран-членов ЕС, которые практикуют стратегическую неопределенность относительно европейской перспективы нашего государства.

– Стратегическая неопределенность европейской перспективы Украины, которая практикуется некоторыми столицами ЕС в последние годы, потерпела неудачу и должна прекратиться. Это только подбодрило Путина. Нам не нужны суррогаты статуса кандидата в ЕС, демонстрирующие второсортное отношение к Украине и затрагивающие чувства украинцев, — подчеркнул Кулеба.

Strategic ambiguity on Ukraine’s European perspective practiced by some EU capitals in the past years has failed and must end. It only emboldened Putin. We do not need surrogates for EU candidate status that show second-class treatment of Ukraine and hurt feelings of Ukrainians. — Dmytro Kuleba (@DmytroKuleba) May 19, 2022

Сейчас смотрят

Как известно, Украина заполнила две части анкеты-опросника для получения статуса государства-кандидата на членство в Евросоюзе. ЕС уже получил все ответы Украины. Теперь Еврокомиссия должна подготовить заключение для Европейского совета по заявке Украины.

В Еврокомиссии обещают принять решение в июне этого года.

Между тем президент Франции Эммануэль Макрон выступил с заявлением, что для вступления Украины в Евросоюз нужны годы или даже “десятилетия”. Он предложил создать альтернативный формат сотрудничества в сфере безопасности, политической, энергетической, транспортной и других сферах.

На это заявление президента Франции отреагировал Дмитрий Кулеба, подчеркнув, что отказ Украине в статусе кандидата станет обманом украинцев со стороны Европы.

Источник: Дмитрий Кулеба