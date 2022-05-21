Травень, 21 в 18:00

Президент Володимир Зеленський заявив, що Україні не потрібні альтернативи статусу кандидата на членство в Євросоюзі. І якщо ЄС не надасть цей статус нашій державі, це буде черговим компромісом Європи з країною-агресором Росією.

Про це глава держави поінформував під час спільної пресконференції з прем’єр-міністром Португалії Антоніу Коштою.

Зеленський нагадав, що Україна змушена постійно боротися.

Зараз дивляться

– Я не знаю, позитивно це чи ні. Питання ціни: суверенітет, наша незалежність, наша земля, хто перший в черзі за вакцинами, хто останній, війна з Росією і членство в ЄС. Багато таких викликів і багато битв, – розповів він.

Президент зазначив, що Україна вже продемонструвала, що здатна боротися. І статус держави-кандидата на членство в ЄС стане важливим сигналом для українців, які зараз відстоюють свою країну та європейські цінності.

– І саме тому я вважаю, що якщо не буде об’єднаної підтримки України щодо членства в ЄС, то це і є відповіддю на запитання, які цінності ми захищаємо: європейські чи суто свої, – додав глава держави.

Він закликав не порівнювати шлях України до членства в Євросоюзі із тим шляхом, які проходили інші держави. Адже наша країна йде до ЄС в умовах повномасштабної війни.

– Вважаю, що некоректно нас порівнювати сьогодні з країнами, які пройшли мирний шлях щодо кандидатства. Ми проходимо його через війну за свободу і незалежність, і за ці європейські цінності. І втрачаємо не лише час. Ми втрачаємо дорожче – людей, – нагадав президент.

Зеленський подякував тим країнам, які будуть підтримувати надання Україні статусу кандидата. Глава держави також детально пояснив, чому нашу державу не влаштує якась альтернатива членству в ЄС.

– Чому Україні сьогодні не потрібна альтернатива? Нам не потрібні ті чи інші можливості або технічні спроможності щодо доступу до певних фінансів. Це важливо для економіки України, але нам не потрібні альтернативи щодо кандидатства в ЄС. Нам не потрібні ці компроміси. Тому що це будуть не компроміси Європи з Україною. Це буде черговий компроміс Європи з РФ. Я абсолютно в цьому впевнений. Це дипломатичний, політичний вплив і тиск російських чиновників, бюрократів, лобістів на рішення тієї чи іншої країни Європи: підтримувати Україну чи ні. Це знову-таки компроміси з Росією, – наголосив Зеленський.

Він закликав пригадати, до чого призвели подібні компроміси з Москвою протягом останніх років.

Прем’єр-міністр Португалії Антоніу Кошта, своєю чергою, запевнив, що його країна надаватиме Україні всю можливу допомогу на шляху до членства в Євросоюзі.

Він уточнив, що в червні очікується звіт Європейської комісії щодо українських перспектив в ЄС.

Кошта поінформував, що на початок червня планується візит технічної групи з України до Португалії. Вона буде займатися деталями підтримки нашої держави на шляху до ЄС.

– Навіть у таких складних військових умовах ми бачимо, як успішно працює український народ і український уряд. Тому, звісно, буде робитися все для того, щоб були необхідні рішення наприкінці червня, – додав Кошта.