Июнь, 06 в 14:47

Международная рабочая группа, возглавляемая руководителем Офиса президента Украины Андреем Ермаком и американским дипломатом Майклом Макфолом, наработала и представила Дорожную карту индивидуальных санкций против страны-агрессора России.

Как проинформировали в пресс-службе ОПУ, документ определяет стратегию усиления санкционного давления на РФ, задачи санкций, а также категории лиц, в отношении которых следует их ввести.

Так, задачей индивидуальных антироссийских санкций является усиление давления на руководящие элиты путинского режима, что будет способствовать прекращению полномасштабной войны против Украины.

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– Группа предлагает наложить санкции на тех лиц, в отношении которых это можно сделать быстрее и эффективнее. То есть, предполагается выбирать категории лиц, персональные санкции демократического мира против которых станут самыми болезненными, — отмечается в сообщении.

Санкции предлагается вводить против следующих категорий лиц:

• российские олигархи (приоритет будет предоставлен 100 самым богатым людям из российского списка Forbes);

• высокопоставленные чиновники (в частности, члены Госдумы и Совета федерации РФ, члены правительства и администрации президента РФ, члены Совбеза РФ, судьи, мэры городов и т.п.);

• ключевой менеджмент компаний РФ, включая иностранцев;

• российские пропагандисты;

• руководство российских политических партий;

• члены семей и доверенные лица вышеуказанных людей.

Рассматривается и возможность личных санкций против всех российских спортсменов.

Количество лиц, против которых предлагается ввести санкции, составляет не менее 12 тыс. физлиц и 3 тыс. юридических лиц.

По мнению международной рабочей группы Ермака-Макфола, первоочередное внимание следует уделить тем российским олигархам, которые пока избегали санкций в большинстве или во всех юрисдикциях. Это, в частности, владелец Норильского никеля Владимир Потанин, совладелец Трансмашхолдинга Андрей Бокарев, совладелец компаний Трансойл, Трансмашхолдинг Искандер Махмудов и другие.

Предусмотрены следующие ключевые санкции:

• замораживание активов россиян;

• запрет на въезд в государства санкционной коалиции;

• прекращение полномочий в западных компаниях.

– Важно привлечение максимального количества стран в санкционную коалицию: если лицо попало под санкции в одной юрисдикции, это должно произойти и во всех других юрисдикциях, — отмечается в сообщении.

Рабочая группа предлагает подробно отслеживать и пресекать любые попытки российских олигархов, чиновников, руководителей корпораций, пропагандистов, членов партий передавать имущество членам своих семей или доверенным лицам. А помощь в передаче активов подсанкционных лиц должна служить основанием для новых санкций.

Наработанную группой Ермака-Макфола Дорожную карту передали ключевым лицам, влияющим на принятие решений по санкциям против РФ.

Как известно, в конце марта при Офисе президента создали группу экспертов, которые на постоянной основе анализируют реальное влияние применяемых против России санкций. Возглавляют группу руководитель ОПУ Андрей Ермак и экс-посол США в РФ, экс-советник президента США по национальной безопасности Майкл Макфол.

В апреле группа представила план по ужесточению санкций против РФ, содержащий 10 шагов.