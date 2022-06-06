Червень, 06 в 14:47

Міжнародна робоча група, яку очолюють керівник Офісу президента України Андрій Єрмак та американський дипломат Майкл Макфол, напрацювала та представила Дорожню карту індивідуальних санкцій проти країни-агресора Росії.

Як поінформували в пресслужбі ОПУ, документ визначає стратегію посилення санкційного тиску на РФ, завдання санкцій, а також категорії осіб, щодо яких потрібно їх запровадити.

Так, завданням індивідуальних антиросійських санкцій є посилення тиску на керівні еліти путінського режиму, що сприятиме припиненню повномасштабної війни проти України.

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– Група пропонує накласти санкції на тих осіб, щодо яких це можна зробити найшвидше та найефективніше. Тобто передбачається обирати категорії осіб, персональні санкції демократичного світу проти яких стануть найболючішими, – зазначається в повідомленні.

Санкції пропонується запроваджувати проти таких категорій осіб:

• російські олігархи (пріоритет буде надано 100 найбагатшим людям із російського списку Forbes);

• високопоставлені урядовці (зокрема, члени Держдуми та Ради федерації РФ, члени уряду та адміністрації президента РФ, члени радбезу РФ, судді, мери міст тощо);

• ключовий менеджмент компаній РФ, включно з іноземцями;

• російські пропагандисти;

• керівництво російських політичних партій;

• члени сімей та довірені особи вказаних вище людей.

Розглядається і можливість індивідуальних санкцій проти всіх російських спортсменів.

Кількість осіб, проти яких пропонується запровадити санкції, становить не менше 12 тис. фізосіб та 3 тис. юридичних осіб.

На думку міжнародної робочої групи Єрмака-Макфола, першочергову увагу потрібно приділити тим російським олігархам, які поки що уникали санкцій у більшості або й в усіх юрисдикціях. Це, зокрема, власник Норильського нікелю Володимир Потанін, співвласник Трансмашхолдингу Андрій Бокарьов, співвласник компаній Трансойл, Трансмашхолдинг Іскандер Махмудов та інші особи.

Передбачені такі ключові санкції:

• заморожування активів росіян;

• заборона на в’їзд до держав санкційної коаліції;

• припинення повноважень у західних компаніях.

– Важливим є залучення максимальної кількості країн до санкційної коаліції: якщо особа потрапила під санкції в одній юрисдикції, це має відбутися і в усіх інших юрисдикціях, – наголошується в повідомленні.

Робоча група пропонує детально відстежувати та припиняти будь-які спроби російських олігархів, чиновників, керівників корпорацій, пропагандистів, членів партій передавати майно членам своїх сімей чи довіреним особам. А допомога в передачі активів підсанкційних осіб має бути підставою для нових санкцій.

Напрацьовану групою Єрмака-Макфола Дорожню карту передали ключовим особам, які впливають на ухвалення рішень щодо санкцій проти РФ.

Як відомо, наприкінці березня при Офісі президента створили групу експертів, які на постійній основі аналізують реальний вплив застосованих проти Росії санкцій. Очолюють групу керівник ОПУ Андрій Єрмак та експосол США у РФ, ексрадник президента США з національної безпеки Майкл Макфол.

У квітні група представила план щодо посилення санкцій проти РФ, який містить 10 кроків.