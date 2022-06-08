Июнь, 08 в 14:19

Украина не воспринимает никакие альтернативы предоставлению статуса кандидата на вступление в Европейский Союз.

Об этом заявил министр иностранных дел Дмитрий Кулеба. Он отметил, что Украина отвечает критериям статуса кандидата, однако в Европе все еще есть скептики, которые пытаются навязать альтернативу.

— Мы не будем воспринимать никакие суррогатные версии или альтернативы вместо статуса кандидата, какими бы они ни были. Нам нужен статус кандидата на членство в ЕС. Не кандидата в кандидаты, не потенциального кандидата или другой суррогат, ничего другого. Мы давно играем в эту игру и знаем, как это работает, – сказал Кулеба во время общения с журналистами.

Министр добавил, что статус кандидата – последний психологический барьер в странах-скептиках ЕС, однако он не видит никаких рациональных аргументов.

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— Я хочу поблагодарить более 200 гражданских и неправительственных организаций, и, как мне сказали, это самое большое в истории количество организаций, которые объединились в рамках адвокационной кампании и подписали письмо иностранным правительствам о том, что Украине в июне нужно предоставить статус кандидата, – добавил Кулеба.

Отметим, что заключение Еврокомиссии по опроснику, заполненному Украиной, по предоставлению статуса кандидата на членство в Евросоюзе будет на следующей неделе.

Ранее заместитель руководителя Офиса президента Украины Игорь Жовква заявил, что Европейская комиссия, скорее всего, предоставит положительное заключение о предоставлении Украине статуса кандидата на членство в ЕС.