Июль, 09 в 17:23

Президент Украины Владимир Зеленский встретился с главой Сената Французской Республики Жераром Ларше и делегацией верхней палаты французского парламента.

Глава государства поблагодарил за многоплановую поддержку, которую Украина получает от всего французского народа.

– Мы ценим ваше внимание к Украине. Для меня было честью выступать в парламенте Франции. Благодарны за последовательную, действенную поддержку Францией суверенитета Украины, нашей территориальной целостности. Особенно ценим и чувствуем помощь, которую Франция оказывает украинцам, которые нашли временное убежище от войны в вашем дружественном и гостеприимном государстве, — сказал Зеленский.

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Проинформировав сенаторов о развитии ситуации на фронте, стороны обсудили вопрос дальнейшего наращивания помощи силам обороны Украины.

Зеленский подчеркнул, что первоочередным приоритетом остается скорейшее восстановление мира на украинской земле. По словам президента, Франция является одним из ключевых партнеров Украины по наработке действенных гарантий безопасности.

Во время переговоров было уделено внимание работе, которую уже ведет Украина с целью подготовки к послевоенному восстановлению.

Кроме того, президент отметил важную роль Франции в получении Украиной статуса кандидата в члены Европейского Союза.