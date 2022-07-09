Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
Факты / Украина / Политика

Обсудили послевоенное восстановление Украины: Зеленский встретился с главой Сената Франции

Валентина Чорна, редактор раздела Lifestyle
Володимир Зеленський та Жерар Ларше
Фото: Офис президента

Президент Украины Владимир Зеленский встретился с главой Сената Французской Республики Жераром Ларше и делегацией верхней палаты французского парламента.

Глава государства поблагодарил за многоплановую поддержку, которую Украина получает от всего французского народа.

– Мы ценим ваше внимание к Украине. Для меня было честью выступать в парламенте Франции. Благодарны за последовательную, действенную поддержку Францией суверенитета Украины, нашей территориальной целостности. Особенно ценим и чувствуем помощь, которую Франция оказывает украинцам, которые нашли временное убежище от войны в вашем дружественном и гостеприимном государстве, — сказал Зеленский.

Зеленський і французькі сенатори

Сейчас смотрят

Проинформировав сенаторов о развитии ситуации на фронте, стороны обсудили вопрос дальнейшего наращивания помощи силам обороны Украины.

Зеленский подчеркнул, что первоочередным приоритетом остается скорейшее восстановление мира на украинской земле. По словам президента, Франция является одним из ключевых партнеров Украины по наработке действенных гарантий безопасности.

Во время переговоров было уделено внимание работе, которую уже ведет Украина с целью подготовки к послевоенному восстановлению.

Кроме того, президент отметил важную роль Франции в получении Украиной статуса кандидата в члены Европейского Союза.

– Роль французского председательства в ЕС в этом процессе, а также позиции вашего государства и лично президента Эммануэля Макрона невозможно переоценить, – сказал он.

Читайте
Судьба Украины пишется кровавыми буквами: глава Сената Франции выступил в Раде

Источник: Офис президента
Теги: , , , ,
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter
Читайте новини Факти ICTV у Telegram. Присоединяйтесь к нашему каналу на YouTube!
Loading...
Вверх Вверх
Знайшли помилку в тексті?
Помилка