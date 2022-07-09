Обговорили повоєнну відбудову України: Зеленський зустрівся з головою Сенату Франції
Президент України Володимир Зеленський зустрівся з головою Сенату Французької Республіки Жераром Ларше та делегацією верхньої палати французького парламенту.
Глава держави подякував за багатопланову підтримку, яку Україна отримує від всього французького народу.
– Ми цінуємо вашу увагу до України. Для мене було честю виступати в парламенті Франції. Вдячні за послідовну, дієву підтримку Францією суверенітету України, нашої територіальної цілісності. Особливо цінуємо та відчуваємо допомогу, яку Франція надає українцям, котрі знайшли тимчасовий прихисток від війни у вашій дружній і гостинній державі, – сказав Зеленський.
Проінформувавши сенаторів про розвиток ситуації на фронті, сторони обговорили питання подальшого нарощування допомоги для сил оборони України.
Зеленський наголосив, що першочерговим пріоритетом залишається якнайшвидше відновлення миру на українській землі. За словами президента, Франція є одним з ключових партнерів України в напрямі напрацювання дієвих гарантій безпеки.
Під час перемовин приділили увагу роботі, яку вже веде Україна з метою підготовки до повоєнної відбудови.
Крім цього, президент відзначив важливу роль Франції в отриманні Україною статусу кандидата в члени Європейського Союзу.
– Роль французького головування у ЄС в цьому процесі, а також позиції вашої держави та особисто президента Еммануеля Макрона неможливо переоцінити, – сказав він.