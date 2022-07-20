Июль, 20 в 17:32

В ближайшее время могут быть объявлены подозрения в государственной измене лидеру запрещенной в Украине партии Наши Евгению Мураеву и сопредседателю запрещенной партии ОПЗЖ Вадиму Рабиновичу.

Об этом сообщил народный депутат от партии Европейская солидарность Алексей Гончаренко.

– По заявлению секретаря СНБО Данилова. Скоро будут объявлены подозрения в госизмене Мураеву и Рабиновичу, – написал он.

Алексей Гончаренко отметил, что это нужно делать быстрее, “чтобы оба не смогли скрыться”.

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Напомним, 14 июня Восьмой апелляционный административный суд Львова запретил деятельность партии бывшего народного депутата Евгения Мураева Наши. Впоследствии, 20 июня, тот же суд во Львове удовлетворил иск Министерства юстиции, окончательно запретив партию ОПЗЖ.

Обе партии еще до войны не раз обвинялись в пророссийской риторике и деятельности, а представители указанных партий поддерживали связь с российским политическим руководством.

Еще перед началом полномасштабного вторжения России британские разведка и МИД сообщали, что в случае попытки свержения власти в Украине Кремль должен был установить Евгения Мураева на одну из первых властных должностей в украинском государстве.

Источник: Алексей Гончаренко