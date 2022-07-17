ОПЗЖ и еще несколько партий оспаривают свой запрет в суде — Малюська
Несколько пророссийских партий, деятельность которых в Украине запретил суд, уже подали апелляционные жалобы.
Об этом в эфире национального телемарафона сообщил министр юстиции Денис Малюська.
– Несколько партий подали апелляционные жалобы. К примеру, самая мощная из всех, которые запретил суд первой инстанции, – Оппозиционная платформа – За жизнь. Они подали апелляцию, и мы в ближайшее время ожидаем ее рассмотрения в кассационном суде. Но мы настроены оптимистично, рассчитываем на честное и прозрачное правосудие и, безусловно, будем информировать общество о результатах рассмотрения апелляционной жалобы, – объяснил он.
Денис Малюська добавил, что процесс еще продолжается. Но несколько партий, очевидно, подавать апелляции не будут. Однако полную картину Минюст ожидает увидеть до конца июля.
К концу лета станет известна точная информация об их активах и сколько средств получит государство в результате запрета политсил.
По словам Дениса Малюськи, лидером пока является Коммунистическая партия Украины, которая имеет очень много недвижимости.