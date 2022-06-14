В Украине запретили партию Мураева
Восьмой апелляционный суд Львова 14 запретил партию Наши лидером которой является экс-нардеп Евгений Мураев. Минюст считает партию пророссийской.
Об этом сообщает движение Чесно со ссылкой на присутствующую на заседании представительницу Минюста.
Согласно решению суда, имущество партии Наши и всех ее организаций передается государству. Но само решение может быть оспорено в Верховном суде.
По информации движения Чесно, это уже четвертая запрещенная пророссийская партия. В то же время 14 июня суд будет рассматривать дела по еще четырем партиям, в частности, партии коллаборанта Владимира Сальдо и партии Наталии Витренко.
13 июня восьмой апелляционный административный суд во Львове принял решение о запрете деятельности пророссийской партии Социалисты. А 8 июня суд запретил деятельность политической партии Оппозиционный блок.
Президент Владимир Зеленский подписал закон о запрете пророссийских партий в Украине еще в середине мая этого года.
Источник: Движение Чесно
Фото: Движение Чесно