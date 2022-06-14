Июнь, 14 в 11:48

Восьмой апелляционный суд Львова 14 запретил партию Наши лидером которой является экс-нардеп Евгений Мураев. Минюст считает партию пророссийской.

Об этом сообщает движение Чесно со ссылкой на присутствующую на заседании представительницу Минюста.

Согласно решению суда, имущество партии Наши и всех ее организаций передается государству. Но само решение может быть оспорено в Верховном суде.

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По информации движения Чесно, это уже четвертая запрещенная пророссийская партия. В то же время 14 июня суд будет рассматривать дела по еще четырем партиям, в частности, партии коллаборанта Владимира Сальдо и партии Наталии Витренко.

13 июня восьмой апелляционный административный суд во Львове принял решение о запрете деятельности пророссийской партии Социалисты. А 8 июня суд запретил деятельность политической партии Оппозиционный блок.

Президент Владимир Зеленский подписал закон о запрете пророссийских партий в Украине еще в середине мая этого года.

Источник: Движение Чесно

Фото: Движение Чесно