Россия хочет привести к власти в Украине пророссийского политика – МИД Британии

Министерство иностранных дел Великобритании обнародовало информацию о намерениях России установить пророссийские власти в Украине на фоне планов российского военного вторжения.

В британском МИДе отметили, что потенциальным кандидатом рассматривается бывший народный депутат Украины Евгений Мураев.

— У нас есть информация, которая указывает на то, что российское правительство стремится установить пророссийского лидера в Киеве, в то время как Россия рассматривает вопрос о вторжении и оккупации Украины, — говорится в сообщении.

По данным Лондона, российские спецслужбы поддерживают связи со многими бывшими украинскими политиками. В этот список входят:

Сергей Арбузов , первый вице-премьер-министр Украины в 2012-2014 годах, и.о. премьер-министра в 2014 году;

, первый вице-премьер-министр Украины в 2012-2014 годах, и.о. премьер-министра в 2014 году; Андрей Клюев , первый вице-премьер-министр в 2010-2012 годах, руководитель Администрации бывшего президента Украины Виктора Януковича;

, первый вице-премьер-министр в 2010-2012 годах, руководитель Администрации бывшего президента Украины Виктора Януковича; Владимир Сивкович , бывший заместитель председателя Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины;

, бывший заместитель председателя Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины; Николай Азаров, Премьер-министр Украины в 2010-2014 годах.

Отмечается, что некоторые из них имеют контакты с сотрудниками российской разведки, которые участвуют в планировании нападения на Украину.

Глава МИД Соединенного Королевства Элизабет Трасс заявила, что обнародованная сегодня информация проливает свет на масштабы российской деятельности, направленной на подрыв Украины, и позволяет понять мышление Кремля.

— Россия должна прекратить эскалацию, прекратить свои кампании по агрессии и дезинформации и пойти по пути дипломатии. Как неоднократно заявляли Великобритания и наши партнеры, любое российское военное вторжение в Украину будет масштабной стратегической ошибкой с серьезными последствиями, — добавила Элизабет Трасс.

В МИД добавили, что позиция Великобритании по отношению к Украине остается конкретной. Они отметили однозначную поддержку суверенитета и территориальной целостности Украины в пределах международно признанных границ, включая Крым.

В свою очередь, в российском министерстве иностранных дел назвали заявление Лондона дезинформацией.

Телеканал CNN со ссылкой на двух источников, осведомленных с данными американской и британской разведки, сообщил, что США имеют такую же информацию, как и Великобритания, относительно планов России установить пророссийскую власть в Украине.

21 января глава внешнеполитического ведомства Великобритании предупредила Российскую Федерацию о последствиях в случае нападения.

Источник: МИД Великобритании