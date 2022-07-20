Липень, 20 в 17:32

Найближчим часом можуть бути оголошені підозри у державній зраді лідеру забороненої в Україні партії Наші Євгену Мураєву та співголові забороненої партії ОПЗЖ Вадиму Рабіновичу.

Про це повідомив народний депутат від партії Європейська Солідарність Олексій Гончаренко.

– По заяві секретаря РНБО Данілова. Скоро будуть оголошені підозри у держзраді Мураєву та Рабіновичу, – написав він.

Олексій Гончаренко зазначив, що це потрібно робити швидше, “щоб обидва не змогли втекти”.

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Нагадаємо, 14 червня Восьмий апеляційний адміністративний суд Львова заборонив діяльність партії колишнього народного депутата Євгена Мураєва Наші. Згодом, 20 червня, той самий суд у Львові задовольнив позов Міністерства юстиції, остаточно заборонивши партію ОПЗЖ.

Обидві партії ще до війни неодноразово звинувачувались у проросійській риториці та діяльності, а представники зазначених партій підтримували зв’язок з російським політичним керівництвом.

Ще перед початком повномасштабного вторгнення Росії британські розвідка та МЗС повідомляли, що в разі спроби повалення влади в Україні, Кремль мав встановити Євгена Мураєва на одну з перших владних посад в українській державі.

Джерело: Олексій Гончаренко