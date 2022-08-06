Август, 06 в 18:39

Министерство иностранных дел Украины признало недействительными 225 дипломатических паспортов народных депутатов.

Причиной стало то, что нардепы вовремя не вернули паспорта после командировки, несмотря на неоднократные просьбы министерства.

– За последние месяцы МИД Украины несколько раз обращался к народным депутатам с просьбой вернуть паспорта и взаимодействовал с Верховной Радой для организации этого процесса. В последний раз мы просили сдать паспорта в течение июля. Все наши призывы были проигнорированы. Соответственно, руководствуясь законодательством Украины, МИД Украины признал недействительными 225 дипломатических паспортов народных депутатов, которые не были своевременно возвращены в МИД на хранение, — сообщили в МИД.

Дипломатические паспорта выдаются народным депутатам исключительно для осуществления официальных командировок.

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Как объяснили в ведомстве, по возвращении из командировки в течение 10 дней диппаспорта должны быть возвращены в МИД на хранение. Также ни при каких обстоятельствах они не могут использоваться для частных поездок.

— Министерство безотлагательно выдаст дипломатические паспорта депутатам, которые будут отбывать в официальные командировки от Верховной Рады Украины, — заверили в ведомстве.

Отметим, что вчера издание УП со ссылкой на собственные источники опубликовало список депутатов, чьи диппаспорта были аннулированы.

В список попали — первый вице-спикер ВР Александр Корниенко, вице-спикер Елена Кондратюк, глава фракции СН Давид Арахамия и глава партии СН Елена Шуляк.