Серпень, 06 в 18:39

Міністерство закордонних справ України визнало недійсними 225 дипломатичних паспортів народних депутатів.

Причиною стало те, що нардепи вчасно не повернули паспорти після відрядження, попри неодноразові прохання міністерства.

– За останні місяці МЗС України кілька разів зверталося до народних депутатів з проханням повернути паспорти і взаємодіяло з Верховною Радою для організації цього процесу. Останній раз ми просили здати паспорти впродовж липня. Всі наші заклики були проігноровані. Відповідно, керуючись законодавством України, МЗС України визнало недійсними 225 дипломатичних паспортів народних депутатів, які не були своєчасно повернуті до МЗС на зберігання, – повідомили в МЗС.

Дипломатичні паспорти видаються народним депутатам виключно для здійснення офіційних відряджень.

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Як пояснили у відомстві, після повернення із відрядження протягом 10 днів диппаспорти мають бути повернені до МЗС на зберігання. Також за жодних обставин вони не можуть використовуватися для приватних поїздок.

– Міністерство невідкладно видасть дипломатичні паспорти депутатам, які відбуватимуть в офіційні відрядження від Верховної Ради України, – запевнили у відомстві.

Зазначимо, що вчора видання УП з посиланням на власні джерела опублікувало список депутатів, чиї диппаспорти було анульовано.

У перелік потрапили – перший віце-спікер ВР Олександр Корнієнко, віце-спікер Олена Кондратюк, голова фракції СН Давид Арахамія і голова партії СН Олена Шуляк.