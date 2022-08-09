Август, 08 в 23:03

Советник главы Офиса президента Алексей Арестович считает, что оккупанты своим шантажом взорвать Запорожскую АЭС клянчат переговоры.

Об этом Арестович сказал в интервью Фейгин LIVЕ.

На вопрос Марка Фейгина, настоящие ли угрозы российского генерал-майора Валерия Васильева относительно готовности взорвать ЗАЭС, Арестович ответил, что таким шантажом оккупанты клянчат переговоры.

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По словам советника главы ОПУ, шантаж россиян по поводу зерна не удался, поэтому сейчас они сосредоточились на Запорожской АЭС.

Также на вопрос, действительно ли оккупанты заминировали атомную станцию, Алексей Арестович ответил, что это вполне возможно.

— Они могли натаскать туда боеприпасов, тротила… Но кому от этого легче? Мы не пойдем на переговоры. Эта попытка провалится, — считает Арестович, отметив, что россияне не взорвут станцию.

Ранее глава Энергоатома Петр Котин заявил, что Запорожская АЭС может перейти в режим блекаута, если российские оккупанты перебьют единую линию электропередач.

5 августа россияне повредили азотно-кислородную станцию и объединенный вспомогательный корпус на ЗАЭС.

6 августа ракетами обстреляли площадки ЗАЭС и города Энергодар.

Гендиректор МАГАТЭ Рафаэль Гросси предупредил о возможности ядерной катастрофы и потребовал допустить миссию агентства на станцию.

Фото: ЗАЭС