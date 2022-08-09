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Арестович розповів, чи готові росіяни підірвати Запорізьку АЕС

Марта Бондаренко, редакторка стрічки
Потребує перевірки
Арестович розповів, чи готові росіяни підірвати Запорізьку АЕС

Радник голови Офісу президента Олексій Арестович вважає, що окупанти своїм шантажем підірвати Запорізьку АЕС клянчать переговори.

Про це Арестович сказав в інтерв’ю Фейгін LIVE.

На запитання Марка Фейгіна, чи справжні погрози російського генерал-майора Валерія Васильєва щодо готовності підірвати ЗАЕС, Арестович відповів, що таким шантажем окупанти клянчать переговори.

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За словами радника голови ОПУ, шантаж росіян щодо зерна не вдався, тому зараз вони зосередилися на Запорізькій АЕС.

Також на запитання, чи справді окупанти замінували атомну станцію, Олексій Арестович відповів, що це цілком можливо.

– Вони могли натаскати туди боєприпасів, тротилу…Але кому від того легше? Ми не підемо на переговори. Ця спроба провалиться, – вважає Арестович, наголосивши, що росіяни не підірвуть станцію.

Фото: ЗАЕС

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