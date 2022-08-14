Август, 14 в 14:21

Кабинет Министров внес на рассмотрение Верховной Рады законопроект об отмене льготного налогообложения на горючее.

Об этом сообщил народный депутат от Голоса Ярослав Железняк.

По его словам, текста проекта закона пока нет, однако там предусматривается возврат акцизного сбора для всех видов горючего без исключения.

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Пока неизвестно, есть ли в финальном тексте документа возврат НДС на топливо до 20% (сейчас 7%), отмечает Железняк.

На сайте Парламента пока нет карточки зарегистрированного законопроекта.

Отметим, что в Украине горючее начало дешеветь с 1 июля по 1 августа. Больше всего упали цены на автогаз и дизельное топливо.

В воскресенье, 14 августа, на украинских АЗС бензин категории А-95+ в среднем стоит 50,89 грн/л. А бензин категории А-95 подорожал на 3 копейки и колеблется в пределах 48,87 грн/л. Бензин категории А-92 снова вырос в цене на 11 копеек и теперь его в среднем можно приобрести за 48,59 грн/л.