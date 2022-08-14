Серпень, 14 в 14:21

Кабінет Міністрів вніс на розгляд Верховної Ради законопроєкт про скасування пільгового оподаткування на пальне.

Про це повідомив народний депутат від Голосу Ярослав Железняк.

За його словами, наразі тексту проєкту закону немає, проте там передбачається повернення акцизного збору для всіх видів пального без виключення.

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Наразі невідомо, чи є у фінальному тексті документа повернення ПДВ на пальне до 20% (зараз 7%), наголошує Железняк.

На сайті Парламенту поки немає картки зареєстрованого законопроєкту.

Зазначимо, що в Україні пальне почало дешевшати з 1 липня до 1 серпня. Найбільше впали ціни на автогаз та дизельне пальне.

У неділю, 14 серпня, на українських АЗС бензин категорії А-95+ в середньому коштує 50,89 грн/л. А бензин категорії А-95 здорожчав на 3 копійки та коливається в межах 48,87 грн/л. Бензин категорії А-92 знову зріс у ціні на 11 копійок і тепер його в середньому можна придбати за 48,59 грн/л.