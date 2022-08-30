Август, 29 в 21:41

Послу Турции в Украине вручили ноту из-за предполагаемой перевозки по Босфору российских ракетных систем С-300. Их везло из Сирии судно Sparta II, которое зафрахтовало Минобороны РФ.

Об этом заявили в МИДе Украины 29 августа.

— Замминистра привлек внимание посла Турции к тому, что, согласно положениям Конвенции о режиме проливов от 20 июля 1936 года, указанное судно подпадает под определение военного корабля для целей настоящей Конвенции, — отметили в МИД.

Точицкий обратился с запросом к турецкой стороне о предоставлении официальной информации о грузе, который был перевезен судном Sparta II через пролив Босфор, а также меры, предпринятые Турцией для выполнения положений Конвенции и предотвращения дальнейшей эскалации российско-украинской войны.

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Он надеется, что турецкая сторона будет неукоснительно придерживаться своего решения от 28 февраля 2022 года о закрытии черноморских проливов для российских военных кораблей во время российско-украинской войны в русле последовательной позиции Турции по поддержке суверенитета и территориальной целостности Украины в ее международно признанных границах.