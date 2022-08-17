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Факты / Мир

Турция опровергла заявления РФ о контракте на поставку систем ПВО С-400

Виктория Гирко, редактор ленты, корреспондент
Турция опровергла заявления РФ о контракте на поставку систем ПВО С-400
Фото: Depositphotos

В Турции заявили, что не заключали с Россией контракт на поставку дополнительных систем противовоздушной обороны С-400.

Анкара отрицает заявления главы российской федеральной службы по военно-технологическому сотрудничеству Дмитрия Шугаева.

Он сообщил, что РФ якобы заключила контракт, который предусматривает локальное производство в Турции составляющих российских систем ПВО С-400.

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— Турецкое агентство военных закупок SSB опровергло подписание второго контракта на закупку, отметив, что с момента заключения первого соглашения в 2017 году условия никоим образом не изменились, — пишет издание Bloomberg.

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Издание отметило, что приобретение Турцией у России систем ПВО в разгар войны может вызвать напряжение в отношениях между Анкарой и другими членами НАТО, в том числе США, которые выступают решительно против приобретения С-400.

К слову, в начале августа стало известно, что в Украине будет построен завод по производству Bayraktar TB2 – турецких ударных оперативно-тактических беспилотников.

Компания-производитель Baykar уже приобрела земельный участок для этого и разработала проект будущего завода. Гендиректор Baykar Халук Байрактар ​​сообщил, что на заводе в Украине хотят заниматься производством не только ударных беспилотников Bayraktar TB2.

Ожидается, что у нас будет также производиться новый беспилотный истребитель Bayraktar Kizilelma

Источник: Bloomberg
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