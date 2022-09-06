Сентябрь, 06 в 19:07

Президент Владимир Зеленский сегодня, 6 сентября, провел очередное заседание ставки верховного главнокомандующего с участием генерала Валерия Залужного и ряда министров и чиновников.

Об этом сообщает пресс-служба Офиса президента.

Отмечается, что президенту рассказали об оперативной ситуации на фронте, в частности, об успехе в уничтожении ракетных складов, баз, штабов и логистических маршрутов российских оккупантов.

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Кроме того, Зеленскому доложили об активной контрбатарейной борьбе наших подразделений.

Главнокомандующий Валерий Залужный отметил, что на сегодняшний день потери живой силы противника уже составили более 50 тыс. человек.

Во встрече с президентом Владимиром Зеленским кроме Залужного приняли участие: министр обороны Алексей Резников, глава МВД Денис Монастырский, министр инфраструктуры Александр Кубраков, начальник Генштаба ВСУ Сергей Шаптала, командующий Нацгвардией Юрий Лебедь, начальник ГУР Кирилл Буданов, секретарь Совета нацбезопасности и обороны Алексей Данилов, заместитель главы ОПУ Роман Машовец, командующий Сухопутными войсками ВСУ Александр Сырский, а также командующие оперативными направлениями.