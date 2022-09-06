Вересень, 06 в 19:07

Президент Володимир Зеленський сьогодні, 6 вересня, провів чергове засідання ставки верховного головнокомандувача за участю генерала Валерія Залужного та низки міністрів і високопосадовців.

Про це повідомляє пресслужба Офісу президента.

Наголошується, що президенту розповіли про оперативну ситуацію на фронті, зокрема про успіх у знищенні ракетних складів, баз, штабів і логістичних маршрутів російських окупантів.

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Крім того, Зеленському доповіли про активну контрбатарейну боротьбу наших підрозділів.

Головнокомандувач Валерій Залужний зауважив, що на сьогодні втрати живої сили противника вже становлять понад 50 тис. осіб.

У зустрічі з президентом Володимиром Зеленським окрім Залужного взяли участь: міністр оборони Олексій Резніков, голова МВС Денис Монастирський, міністр інфраструктури Олександр Кубраков, начальник Генштабу ЗСУ Сергій Шаптала, командувач Нацгвардії Юрій Лебідь, начальник ГУР Кирило Буданов, секретар Ради національної безпеки і оборони Олексій Данілов, заступник керівника ОПУ Роман Машовець, командувач Сухопутних військ ЗСУ Олександр Сирський, а також командувачі оперативних напрямків.