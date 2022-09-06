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Факты / Украина

Уничтоженная переправа и горящий склад РФ: появилось спутниковое фото из Херсонской области

Юлия Соколова, редактор ленты
Бої за Херсон
Фото: Факты ICTV

Украинские защитники уничтожили понтонную переправу и склад боеприпасов российских оккупантов возле села Дарьевка Херсонской области.

Спутниковое фото уничтоженной переправы и склада обнародовал OSINT-аналитик NL Wartracker в своем Twitter-аккаунте. Снимок сделала американская компания Planet Labs.

Изображение датировано утром 5 сентября. На нем можно заметить полностью уничтоженную и потопленную переправу, а также столб дыма над складом с боеприпасами РФ, который находился рядом.

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– Сообщается, что после атаки украинских истребителей понтонной переправы больше нет, как видно на этом спутниковом фото. Также был удар по складу с боеприпасами на южном берегу, и видно, что он пылает, — отметил аналитик.

Кроме того, на снимке виден Дарьевский мост через реку Ингулец, расположенный возле села Дарьевка в сторону Каховской ГЭС. На нем можно увидеть многочисленные следы от ударов Вооруженных сил Украины. Вероятно, мост непригоден для перебрасывания тяжелой техники врага.

Как проинформировали в Оперативном командовании Юг, ракетно-артиллерийские подразделения ВСУ за прошедшие сутки выполнили на южном направлении 370 огневых задач. Украинские военные, в частности, атаковали понтонные переправы вблизи Дарьевки и Каховской ГЭС.

На днях в ОК Юг отмечали, что ВСУ продолжают держать под огневым контролем мосты и переправы, по которым враг может пробовать перебрасывать технику.

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