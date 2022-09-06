Сентябрь, 06 в 13:39

Украинские защитники уничтожили понтонную переправу и склад боеприпасов российских оккупантов возле села Дарьевка Херсонской области.

Спутниковое фото уничтоженной переправы и склада обнародовал OSINT-аналитик NL Wartracker в своем Twitter-аккаунте. Снимок сделала американская компания Planet Labs.

Изображение датировано утром 5 сентября. На нем можно заметить полностью уничтоженную и потопленную переправу, а также столб дыма над складом с боеприпасами РФ, который находился рядом.

Сейчас смотрят

– Сообщается, что после атаки украинских истребителей понтонной переправы больше нет, как видно на этом спутниковом фото. Также был удар по складу с боеприпасами на южном берегу, и видно, что он пылает, — отметил аналитик.

Кроме того, на снимке виден Дарьевский мост через реку Ингулец, расположенный возле села Дарьевка в сторону Каховской ГЭС. На нем можно увидеть многочисленные следы от ударов Вооруженных сил Украины. Вероятно, мост непригоден для перебрасывания тяжелой техники врага.

Dar’iivka, #Kherson pontoon bridge GO BOOM. After attack reportedly by ???????? fighter aircraft, The pontoon bridge is no more as can be seen on these recent sat. images, also a warehouse area on the S side has been hit and can be seen burning.@DefMon3 @ArtisanalAPT @WarMonitor3 pic.twitter.com/0Ol3JrrKBu — NLwartracker (@NLwartracker) September 6, 2022

Как проинформировали в Оперативном командовании Юг, ракетно-артиллерийские подразделения ВСУ за прошедшие сутки выполнили на южном направлении 370 огневых задач. Украинские военные, в частности, атаковали понтонные переправы вблизи Дарьевки и Каховской ГЭС.

На днях в ОК Юг отмечали, что ВСУ продолжают держать под огневым контролем мосты и переправы, по которым враг может пробовать перебрасывать технику.