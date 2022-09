Украинские защитники уничтожили понтонную переправу и склад боеприпасов российских оккупантов возле села Дарьевка Херсонской области.

Спутниковое фото уничтоженной переправы и склада обнародовал OSINT-аналитик NL Wartracker в своем Twitter-аккаунте. Снимок сделала американская компания Planet Labs.

Изображение датировано утром 5 сентября. На нем можно заметить полностью уничтоженную и потопленную переправу, а также столб дыма над складом с боеприпасами РФ, который находился рядом.

Кроме того, на снимке виден Дарьевский мост через реку Ингулец, расположенный возле села Дарьевка в сторону Каховской ГЭС. На нем можно увидеть многочисленные следы от ударов Вооруженных сил Украины. Вероятно, мост непригоден для перебрасывания тяжелой техники врага.

Dar’iivka, #Kherson pontoon bridge GO BOOM. After attack reportedly by ???????? fighter aircraft, The pontoon bridge is no more as can be seen on these recent sat. images, also a warehouse area on the S side has been hit and can be seen burning.@DefMon3 @ArtisanalAPT @WarMonitor3 pic.twitter.com/0Ol3JrrKBu

— NLwartracker (@NLwartracker) September 6, 2022