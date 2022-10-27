Октябрь, 27 в 9:25

В начале октября директор ЦРУ Билл Бернс тайно посетил Украину и встретился с президентом Владимиром Зеленским.

Об этом сообщает телеканал CNN со ссылкой на официального представителя США.

Помимо встречи с главой украинского государства Билл Бернс встретился и с другими высокопоставленными чиновниками Украины.

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— Находясь там, он подтвердил приверженность США оказанию поддержки Украине в ее борьбе против российской агрессии, включая непрерывный обмен разведывательными данными, — сказал источник в американском правительстве.

Больше подробностей о поездке не сообщается.

Отмечается, что поездка Бернса может быть связана с беспокойством относительно применения Россией ядерного оружия против Украины.

Но при этом Бернс и другие официальные лица США публично заявили, что не видят того, что Москва активно готовится к такому шагу. Но риск все же есть.