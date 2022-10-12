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На применение ядерного оружия Россией будет физический ответ – источник в НАТО

Мария Степанюк, редактор ленты, журналист, обозреватель
спецпризначенець НАТО
Фото: Depositphotos

Война в Украине – это чисто захват чужой территории. А ядерное оружие выступает как оружие сдерживания. Если российский диктатор Владимир Путин его использует, то нарушит принципы сдерживания.

Об этом в разговоре с интервьюером сказал источник в Североатлантическом альянсе (НАТО).

— Это (применение ядерного удара Россией. — Ред.) изменит ход войны. Не просто ход войны, а физический ход войны. Я думаю, что США и НАТО вмешаются милитарно.

Источник в НАТО добавил, что у Альянса нет надежд на то, что Путин будет волноваться, что он навредит экологии, людям, животным, лесам.

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— Мы видели Бучу, видели Изюм, Ирпень, ракетные удары по гражданской инфраструктуре. Все, что делается – это целенаправленные удары по гражданской инфраструктуре. Это все классифицируется как военное преступление.

9 октября представитель Совета нацбезопасности США Джон Кирби сообщил, что недавние заявления американского президента Джо Байдена о возможном “Армагеддоне” связаны с постоянными упоминаниями главой Кремля Владимира Путина о ядерном арсенале и не основываются на каких-либо конкретных событиях или новых угрозах.

Он добавил, что Белый дом пока не видит прямого намерения РФ применить ядерное оружие.

Экс-директор ЦРУ Дэвид Петреус выразил мнение, что США и их союзники уничтожат российские войска и технику на территории Украины, а также потопят Черноморский флот, если Путин применит ядерное оружие в Украине.

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