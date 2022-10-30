Майбутні дії РФ, забезпечення армії та захист інфраструктури: Зеленський провів засідання Ставки

Жовтень, 30 в 18:30

Президент України Володимир Зеленський у неділю, 30 жовтня, повідомив, що провів чергове засідання Ставки верховного головнокомандувача.

Серед обговорюваних тем Зеленський назвав:

оперативну ситуацію на фронті;

майбутні дії агресора;

забезпечення армії боєприпасами;

ремонт військової техніки;

аналіз дій, зроблених для захисту інфраструктурних та енергетичних об’єктів.

– Працюємо на перемогу без вихідних… Вистоїмо. Доведемо всьому світу, що ми незламні, – написав він.

Нагадаємо, Російська Федерація активно обстрілює українські інфраструктурні та енергетичні об’єкти, в порушення законів, правил та звичаїв війни. Днями повідомлялось, що Україна отримала нові засоби ППО для захисту від ударів РФ.