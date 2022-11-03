Ноябрь, 03 в 14:57

Цена победы РФ в полномасштабной войне против Украины будет очень высокой для Европы и всего мира. Поэтому мировому сообществу не следует ослаблять поддержку нашего государства.

Об этом сообщил министр иностранных дел Дмитрий Кулеба в интервью испанскому изданию Cadena SER.

По его словам, если России каким-то образом удастся выиграть войну, это будет иметь три чрезвычайно негативных последствия для мира:

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1. Кремль бросит вызов странам НАТО и применит для этого войска, которые сейчас задействованы в Украине.

– Путин направит свои силы, которые сейчас задействованы в Украине, чтобы бросить вызов НАТО. И те из вас, кто думает, что он не решится атаковать, ошибаются. Поэтому гораздо лучше победить его здесь, – отметил Кулеба.

2. Страны мира, стремящиеся перекроить границы со своими соседями посредством силы, вдохновятся таким “успехом” России. Европе придется тратить миллиарды средств и значительные политические усилия для решения различных кризисов и войн в разных частях мира.

3. Если Кремль не остановить сейчас, глобальный продовольственный кризис продолжит разворачиваться. А это означает, что от него пострадают миллионы людей в Азии, Африке, Латинской Америке.

– Поэтому какую бы цену сейчас (страны мира, — Ред.) не платили за поддержку Украины, цена смягчения последствий потери Украины будет значительно, значительно выше, — подытожил Кулеба.

По прогнозу руководителя ГУР Минобороны Украины Кирилла Буданова, война завершится к лету 2023 года победой нашего государства. А дальше начнется процесс распада РФ.

Бывший командующий армией США Бен Ходжес также прогнозировал, что Украина освободит все свои территории, в том числе и Крым, к лету 2023 года.

Источник: Cadena SER