Ноябрь, 03 в 13:38

Приемлемым для Украины завершением полномасштабной войны будет выход российских оккупационных войск со всей территории нашего государства, включая захваченный восемь лет тому назад Крым.

Об этом сообщил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба в интервью испанскому изданию Cadena SER.

– Для начала это то, что России нет в Украине. У нас много других элементов, которые мы будем пытаться реализовать. Но абсолютный минимальный знаменатель – Россия не находится на территории Украины, – отметил Кулеба.

Министр ответил утвердительно на вопрос, означает ли это вывод войск РФ за международно признанные границы Украины, включая деоккупацию Крыма. Кулеба призвал не делать постоянно отдельный акцент на полуострове, поскольку он является такой же территорией Украины, как и Донецк или Луганск.

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– Когда журналисты делают этот акцент, говоря “включая Крым”, они создают впечатление, будто Крым – это что-то действительно особенное, к чему следует относиться иначе. Но так быть не должно, потому что это просто другая часть территории Украины, — подчеркнул глава МИД.

Он добавил, что как бы ни относилась к этому вопросу Россия, не стоит поддерживать нарратив, что Крым – это какая-то особая территория.

Кулеба объяснил, что неважно, когда РФ захватила те или иные территории Украины. Так, Крым был оккупирован более восьми лет тому назад, а недавно Кремль объявил о так называемой аннексии Донецкой, Луганской, Запорожской и Херсонской областей.

– Но юридическое значение этой аннексии такое же, как и аннексии Крыма, и оно равно нулю. И к этому именно так нужно относиться, – заявил министр.

Ранее президент Владимир Зеленский заявлял, что первым шагом для дипломатических переговоров Украины с РФ должен стать выход всех российских войск с территории нашего государства.

Источник: Cadena SER