Листопад, 03 в 14:57

Ціна перемоги РФ у повномасштабній війні проти України буде дуже великою для Європи та всього світу. Тож світовій спільноті не варто послаблювати підтримку нашої держави.

Про це повідомив міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба в інтерв’ю іспанському виданню Cadena SER.

За його словами, якщо Росії якимось чином вдасться виграти війну, це матиме три надзвичайно негативні наслідки для світу:

Зараз дивляться

1. Кремль кине виклик країнам НАТО і застосує для цього війська, які зараз задіяні в Україні.

– Путін спрямує свої сили, які зараз задіяні в Україні, щоб кинути виклик НАТО. І ті з вас, хто думає, що він не наважиться атакувати, помиляються. Тому набагато краще перемогти його тут, – зазначив Кулеба.

2. Країни світу, які прагнуть перекроїти кордони зі своїми сусідами за допомогою сили, надихнуться таким “успіхом” Росії. Тож Європі доведеться витрачати мільярди коштів та значні політичні зусилля для вирішення різноманітних криз і воєн у різних частинах світу.

3. Якщо Кремль не зупинити зараз, глобальна продовольча криза продовжить розгортатися. А це означатиме, що від неї постраждають мільйони людей в Азії, Африці, Латинській Америці.

– Тож яку б ціну зараз (країни світу, – Ред.) не платили за підтримку України, ціна пом’якшення наслідків втрати України буде значно, значно вищою, – підсумував Кулеба.

За прогнозом керівника ГУР Міноборони України Кирила Буданова, війна завершиться до літа 2023 року перемогою нашої держави. А далі розпочнеться процес розпаду РФ.

Колишній командувач армії США Бен Годжес також прогнозував, що Україна звільнить усі свої території, зокрема й Крим, до літа 2023 року.

Джерело: Cadena SER