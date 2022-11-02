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Факты / Україна

ООН и Украина 3 ноября возобновят движение судов по зерновому коридору

Валентина Летяк, редактор ленты
Зерновий коридор судна

Украина и ООН планируют в четверг, 3 ноября, возобновить движение судов с продовольствием по так называемому зерновому коридору.

Об этом сообщил министр инфраструктуры Украины Александр Кубраков.

– Черноморская зерновая инициатива продолжается. Ожидается, что в четверг, 3 ноября, по зерновому коридору пройдут восемь судов с сельхозпродукцией. Мы получили подтверждение от ООН, – написал министр в Twitter.

По его словам, на завтра также запланированы проверки судов с зерном в Босфоре.

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Ранее в Совместном координационном центре сообщили, что делегации Украины, Турции и ООН договорились не планировать движение судов в рамках Черноморской зерновой инициативы на 2 ноября.

Министр обороны Турции Хулуси Акар также заверил, что сухогрузы под турецким флагом продолжат вывозить продовольствие из Украины, несмотря на позицию России.

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Фото: Олександр Кубраков

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