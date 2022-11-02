ООН и Украина 3 ноября возобновят движение судов по зерновому коридору

Ноябрь, 02 в 9:56

Украина и ООН планируют в четверг, 3 ноября, возобновить движение судов с продовольствием по так называемому зерновому коридору.

Об этом сообщил министр инфраструктуры Украины Александр Кубраков.

– Черноморская зерновая инициатива продолжается. Ожидается, что в четверг, 3 ноября, по зерновому коридору пройдут восемь судов с сельхозпродукцией. Мы получили подтверждение от ООН, – написал министр в Twitter.

По его словам, на завтра также запланированы проверки судов с зерном в Босфоре.

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#BlackSeaGrainInitiative continues. On Thursday, November 3rd, 8 vessels with agricultural products are expected to pass through the “grain corridor. We got confirmation from ⁦@UN⁩ . Also, inspections will be carried out in the Bosphorus tomorrow pic.twitter.com/gDIRM6HuVl — Oleksandr Kubrakov (@OlKubrakov) November 1, 2022

Ранее в Совместном координационном центре сообщили, что делегации Украины, Турции и ООН договорились не планировать движение судов в рамках Черноморской зерновой инициативы на 2 ноября.

Министр обороны Турции Хулуси Акар также заверил, что сухогрузы под турецким флагом продолжат вывозить продовольствие из Украины, несмотря на позицию России.

Фото: Олександр Кубраков