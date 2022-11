ООН и Украина 3 ноября возобновят движение судов по зерновому коридору

Украина и ООН планируют в четверг, 3 ноября, возобновить движение судов с продовольствием по так называемому зерновому коридору.

Об этом сообщил министр инфраструктуры Украины Александр Кубраков.

По его словам, на завтра также запланированы проверки судов с зерном в Босфоре.

#BlackSeaGrainInitiative continues. On Thursday, November 3rd, 8 vessels with agricultural products are expected to pass through the “grain corridor. We got confirmation from ⁦@UN⁩ . Also, inspections will be carried out in the Bosphorus tomorrow pic.twitter.com/gDIRM6HuVl

