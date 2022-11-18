Экс-посол Украины в Германии Мельник стал замглавы МИД

Ноябрь, 18 в 18:47

Бывший посол Украины в Германии Андрей Мельник стал заместителем министра иностранных дел. Соответствующее решение принял Кабинет министров.

– Кабинет министров Украины назначил Мельника Андрея Ярославовича заместителем министра иностранных дел Украины, – отметил постпред правительства в Верховной Раде Тарас Мельничук.

В июле стало известно, что Андрей Мельник был уволен с должности посла Украины в Германии, согласно указу президента Владимира Зеленского.

Мельник обнимал эту должность с декабря 2014 года, возглавляя дипломатическое представительство восемь лет.

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Однако после полномасштабного вторжения России в Украину он начал резко критиковать правительство Германии, в частности, канцлера ФРГ Олафа Шольца за недостаточно быстрые темпы поставки вооружения Киеву.