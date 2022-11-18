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Факти / Україна / Політика

Експосол України у Німеччині Мельник став заступником глави МЗС

Юля Захарченко, редакторка стрічки
Андрей Мельник
Фото: МЗС

Колишній посол України у Німеччині Андрій Мельник став заступником міністра закордонних справ. Відповідне рішення ухвалив Кабінет міністрів.

– Кабінет міністрів України призначив Мельника Андрія Ярославовича заступником міністра закордонних справ України, – зазначив постпред уряду у Верховній Раді Тарас Мельничук.

У липні стало відомо, що Андрія Мельника звільнили з посади посла України у Німеччині, згідно з указом президента Володимира Зеленського.

Мельник перебував на цій посаді з грудня 2014 року, очолюючи дипломатичне представництво вісім років.

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Проте після повномасштабного вторгнення Росії в Україну він почав різко критикувати уряд Німеччини, зокрема, канцлера ФРН Олафа Шольца за недостатньо швидкі темпи постачання озброєння Києву.

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