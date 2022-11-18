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Факты / Україна / Политика

Зеленский изменил состав Ставки верховного главнокомандующего

Мария Степанюк, редактор ленты, журналист, обозреватель
Володимир Зеленський
Фото: Офис президента

Президент Украины Владимир Зеленский указом ввел в персональный состав Ставки верховного главнокомандующего министра инфраструктуры Александра Кубракова и заместителя руководителя Офиса президента Романа Машовца.

Об этом сообщается в указе президента №790/2022, размещенном на сайте Офиса президента.

— На частичное изменение статьи 2 указа президента Украины от 24 февраля 2022 г. № 72/2022 Об образовании Ставки верховного главнокомандующего (с изменениями, внесенными указом от 16 августа 2022 г. № 581/2022) ввести в персональный состав Ставки верховного главнокомандующего следующие лица: Александр Кубраков и Роман Машовец, — говорится в сообщении.

Сообщается, что указ вступает в силу со дня его опубликования.

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Источник: Офис президента
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