Зеленський змінив склад Ставки верховного головнокомандувача
Президент України Володимир Зеленський указом увів до персонального складу Ставки верховного головнокомандувача міністра інфраструктури Олександр Кубракова та заступника керівника Офісу президента Романа Машовця.
Про це повідомляється в указі президента №790/2022, розміщеному на сайті Офісу президента.
— На часткову зміну статті 2 указу президента України від 24 лютого 2022 року № 72/2022 Про утворення Ставки верховного головнокомандувача (зі змінами, внесеними указом від 16 серпня 2022 року № 581/2022) увести до персонального складу Ставки верховного головнокомандувача таких осіб: Олександр Кубраков та Роман Машовець, – йдеться в повідомленні.
Зазначається, що цей указ набирає чинності з дня його опублікування.
Ставка верховного головнокомандувача була створена 24 лютого у зв’язку зі збройною агресією РФ проти України, для забезпечення стратегічного керівництва ЗСУ та іншими військовими формуваннями та правоохоронними органами.