Зеленський змінив склад Ставки верховного головнокомандувача

Листопад, 18 в 17:58

Президент України Володимир Зеленський указом увів до персонального складу Ставки верховного головнокомандувача міністра інфраструктури Олександр Кубракова та заступника керівника Офісу президента Романа Машовця.

Про це повідомляється в указі президента №790/2022, розміщеному на сайті Офісу президента.

— На часткову зміну статті 2 указу президента України від 24 лютого 2022 року № 72/2022 Про утворення Ставки верховного головнокомандувача (зі змінами, внесеними указом від 16 серпня 2022 року № 581/2022) увести до персонального складу Ставки верховного головнокомандувача таких осіб: Олександр Кубраков та Роман Машовець, – йдеться в повідомленні.

Зазначається, що цей указ набирає чинності з дня його опублікування.

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Ставка верховного головнокомандувача була створена 24 лютого у зв’язку зі збройною агресією РФ проти України, для забезпечення стратегічного керівництва ЗСУ та іншими військовими формуваннями та правоохоронними органами.